Украина несет большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону ВС РФ. Об этом бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.

Экс-разведчик напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно говорил об огромных потерях в рядах украинской армии. По словам президента, у российской стороны потери в десять раз меньше.

«Украина взялась за невыполнимую миссию», — отметил Риттер, подчеркнув, что сейчас численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) может редеть с еще более высокой скоростью.

Он также упомянул, что Киев пытается справиться с потерями, отправляя на фронт всё больше людей, однако такие методы неизбежно приведут лишь к новым жертвам. При этом их главная проблема, по мнению Риттера, заключается в отсутствии должного военного опыта и необходимых навыков.

9 августа Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что российская армия после провального контрнаступления Украины переходит в наступление на передовой, перехватив инициативу. Он также упомянул, что ВСУ потребовалось всё лето, чтобы пройти 100–300 м, в то время как армии РФ потребовалась всего неделя, чтобы преодолеть 11 км в сторону Харькова.

В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ несут потери до 80% в личном составе и технике. Он убежден, что главная причина гибели людей в том, что украинское командование отдает неверные приказы, которые являются неосуществимыми.

Тогда же слова подполковника подтвердились мнением The New York Times, которая сообщила, что контрнаступление ВСУ приводит к огромным потерям среди украинцев. Солдаты говорят, что не были достаточно подготовлены для встречи с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.