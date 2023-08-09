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NYT рассказала об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Фото: Соцсети
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к огромным потерям среди националистов, а военные говорят, что не были достаточно подготовлены для встречи с российской армией. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила The New York Times.

По информации издания, за последние несколько месяцев девять украинских бригад общей численностью 36 тыс. человек прошли от четырех до шести недель обучения современной тактике боя, однако такая подготовка недостаточна для противостояния вооруженным силам РФ. Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления.

«По крайней мере одна новая бригада была настолько истощена потерями, что ее вынуждены были вывести с поля боя для восстановления», — написала NYT.

Солдаты ВСУ обвиняли командиров в том, что они толкают новобранцев в бой на передовую. Другие критиковали недостаточность нескольких недель базовой подготовки в странах НАТО. Также многие боевики указали на неприспособленность американской военной техники к реалиям на бое боя. Например, бронированные машины MaxxPros из США предназначены для совершенно других задач и бесполезны в противостоянии с армией РФ.

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8 августа экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он также назвал абсурдом навязчивые заявления Киева о сбиваемых российских ракетах.

Перед этим, 6 августа, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что ВСУ после контрнаступления могут оказаться окончательно уничтоженными. Он высказал мнение, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

За день до этого, 5 августа, бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в ближайшие недели контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчерпает себя. Также он отметил, что российская армия в очередной раз произвела на него сильное впечатление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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