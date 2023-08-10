Российская армия после провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) переходит в наступление на передовой, перехватив инициативу, заявил 9 августа в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший морпех-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Контрнаступление ВСУ провалено. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить это. <...> Украинским военным потребовалось всё лето, чтобы пройти 100 — 300 м. А российские военных за неделю преодолели 11 км в сторону Харькова», — отметил он.

Риттер добавил, что Москва перехватила инициативу на передовой и начинает переходить в наступление с разных направлений.

Днем ранее, 8 августа, пессимистические прогнозы для ВСУ звучали в эфире CNN. Там отмечали, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

7 августа британская The Guardian сообщила о наступлении ВС РФ в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. За последние трое суток продвижение российских войск составило более 3 км вглубь обороны противника.

6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик отметил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. Он считает, что ВСУ не дойдут даже до первой линии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.