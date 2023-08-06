Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил 6 августа, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разбиты по итогам контрнаступления.

По его мнению, украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — указал эксперт в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Бывший военнослужащий также отметил, что российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. Ситуация для Украины мрачная, поскольку ВСУ не могут дойти даже до первой линии, указал Берлетик.

Как отметил политолог, профессор Массачусетского технологического института Барри Р. Позен 3 августа, Киеву нет смысла пытаться продолжать контрнаступление, поскольку при первом же прорыве линии обороны ВСУ столкнутся с контратакой российских войск.

Позднее, 6 августа, американский аналитик Джонстон Хэрвуд отметил, что западные союзники Киева раздражены неспособностью ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Он указал на то, что на Западе начинают постепенно менять отношение к Украине.

Как при этом подчеркнул экс-разведчик США Скотт Риттер, в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.