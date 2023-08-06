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Экс-морпех США выразил уверенность в разгроме ВСУ после контрнаступления

Экс-морпех США Берлетик: ВСУ разгромят после контрнаступления
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил 6 августа, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разбиты по итогам контрнаступления.

По его мнению, украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории.

«После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — указал эксперт в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Бывший военнослужащий также отметил, что российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. Ситуация для Украины мрачная, поскольку ВСУ не могут дойти даже до первой линии, указал Берлетик.

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Как отметил политолог, профессор Массачусетского технологического института Барри Р. Позен 3 августа, Киеву нет смысла пытаться продолжать контрнаступление, поскольку при первом же прорыве линии обороны ВСУ столкнутся с контратакой российских войск.

Позднее, 6 августа, американский аналитик Джонстон Хэрвуд отметил, что западные союзники Киева раздражены неспособностью ВСУ добиться успехов в контрнаступлении. Он указал на то, что на Западе начинают постепенно менять отношение к Украине.

Как при этом подчеркнул экс-разведчик США Скотт Риттер, в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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