«Наши подразделения не только отбивают атаки, но и сами переходят в контрнаступление»

Украинские войска остановлены и отброшены на всех направлениях, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами в Константиновском дворце 29 июля. Он также отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию конфликта труднореализуема, за исключением пунктов вроде обмена пленными и возвращения детей на Украину. Что интересовало журналистов по итогам саммита, как выход РФ из зерновой сделки повлиял на цены и когда Владимир Путин может поговорить с президентом Турции — в материале «Известий» .

«Везде остановлен, отброшен»

После окончания второго саммита Россия – Африка Владимир Путин остался работать в Санкт-Петербурге. Итоги мероприятия российский лидер решил подвести на встрече с журналистами . Впрочем, представителей средств массовой информации интересовали не только вопросы африканской повестки. Главной темой традиционно стал конфликт на Украине . Владимир Путин подчеркнул, что противник отвел свои штурмовые подразделения и «везде остановлен, отброшен».

— Наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. На двух участках они продвинулись , — сказал глава государства.



В настоящий момент боевые действия на Украине не такие активные, как два дня назад, отметил президент РФ. Противник понес большие потери и в живой силе, и в технике. При этом есть изменения тактики со стороны Киева, который пытается беречь технику: «подвозят людей и уезжают». Тем не менее с 4 июня Украина лишилась 415 танков, а 2/3 потерянной в боях техники — западная , уточнил он.



Журналисты поинтересовались намерением президента обратиться к африканскому мирному плану по урегулированию конфликта. Владимир Путин ответил, что Африка искренне хочет его прекращения, но ряд пунктов их инициативы труднореализуемые, например, прекращение огня.



— Украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают . Я вот это когда говорю, люди задумываются, — сказал Владимир Путин.



Кроме этого, в инициативе африканских стран есть предложение о начале мирных переговоров, а Россия и так от них никогда не отказывалась, пояснил он. Впрочем, некоторые пункты все же реализуются, в том числе относительно возвращения детей на Украину. Президент, к слову, назвал «раздутой» историю с якобы похищением Россией детей, добавив, что это было спасение, поскольку их нужно было вывозить из зоны боевых действий.

— Вот у нас конкретный случай есть. Мама с ребёнком жила в России, мама ушла из жизни, умерла — заболела чем-то. А отец остался на Украине, а ребенок один. Ну, конечно, мы готовы отдать этого ребенка отцу. Здесь никаких проблем нет вообще, это придуманная история, — рассказал глава РФ.



Отдельно был задан вопрос об обмене пленными и нарушении Турцией договоренностей относительно представителей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые не должны были возвращаться на Украину до завершения боевых действий. Однако недавно стало известно, что боевики, находящиеся в Турции, все же отправились на родину и готовы продолжить участие в боевых действиях.

Но президент четко дал понять: « договоренности были, других комментариев не будет ». Тем не менее, российский лидер все же намерен пообщаться по телефону 2 августа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . Более того, не исключена и личная встреча: «мы договорились, что увидимся — или я поеду, или он приедет», добавил он. Президент также подчеркнул, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. При этом Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это лишь место электронной площадки для торговли.

Владимир Путин также заметил, что сейчас появляются идеи о переброске польских подразделений на Украину для якобы поддержки безопасности этой страны. По его словам, это связано с тем, что на Украине «всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий», однако там необходимо «поддерживать порядок и дисциплину» .

— Но если это произойдёт, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши , — полагает президент.

При этом во время общения со СМИ российский лидер заметил, что никаких столкновений РФ и НАТО никто не хочет, «но если кто-то захочет — мы готовы».

«Утром деньги, вечером стулья»

Приостановление Россией зерновой сделки никак не связано с передачей Турцией командиров нацбатальона «Азов» на Украину — президент отметил, что решение о выходе из соглашения вызвано проблемами с логистикой, невозможностью захода российских судов в порты и другими причинами. Путин напомнил собравшимся поговорку «утром деньги, вечером стулья», подчеркнув, что для возвращения нужно сначала выполнить условия РФ, о которых стороны договаривались в Стамбуле еще в прошлом году.

Цены на мировом рынке после выхода России из черноморского соглашения подросли, а бесплатные поставки зерна РФ в беднейшие страны Африки начнутся в течение трех-четырех месяцев , сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия остается лидером в мире по продаже пшеницы и удобрений. Сегодня африканские страны поддерживают возобновление зерновой сделки, но и вполне понимают причины прекращения участия в ней РФ, сказал программный координатор Российского совета по международным делам, исследователь Института Африки РАН Никита Панин.



— За первое полугодие 2023 года поставлено уже 10 млн т зерна. При этом в прошлом году — поставили 11,5 млн т. О чем это говорит? О том, что, видимо, за время работы сделки некие альтернативные логистические каналы все же были найдены . И обещание скорой безвозмездной поставки, вероятнее всего, свидетельствует об этом. Именно этим, отчасти, и объясняется уверенность российской дипломатии, которая заявляет, что существенной угрозы продовольственной безопасности не возникнет, — сказал эксперт.

Обеспечение продовольственной безопасности — это одна из визитных карточек России на африканском направлении, подчеркнул он. Однако у африканских стран есть опасения в части надежности поставок зерна, особенно на фоне того, что цены на него на мировом рынке действительно выросли.

Журналистам удалось уточнить и международные планы президента. В частности, Владимир Путин подтвердил, что на саммите БРИКС, который пройдет в конце августа в ЮАР, он будет участвовать в режиме видеоконференции. Отвечая на вопрос «Известий» о планах на саммит G20 в Индии, президент РФ признался, что пока не думал об этом .

«Мы не просто друзья, мы братья»

Что касается отношений с африканскими странами, то Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции отметил большие возможности для развития связей Москвы с этим континентом.

Российский лидер напомнил, что Африка — это кладезь минеральных ресурсов с огромным экономическим потенциалом. Поэтому нужно помогать российским компаниям осваивать эту территорию . В некоторых африканских странах уже работает «Лукойл», туда заходят и другие российские компании, которые занимаются там разработкой золота, руды, возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, у России, по словам президента, есть возможность строить гидроэлектростанции, а страны Африки заинтересованы в возведении атомных станций малой мощности.

Континент в целом настроен к России в высшей степени дружественно и положительно. Президент подчеркнул, что « все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение ». К слову, в субботу он провел встречи с несколькими африканскими коллегами.



Путин успел обсудить открытие российского посольства в Буркина-Фасо с президентом переходного периода этой республики Ибраимом Траоре. Он, в свою очередь, надеется на поддержку РФ в строительстве «небольшой атомной станции» , которая бы генерировала энергию на всю западную Африку. Владимир Путин также провел переговоры с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. У стран, по словам российского лидера, очень близки подходы по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом.



— Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья, мы братья . И мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в нашей борьбе за независимость, — президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.



Президент переходного периода Мали Ассими Гоита на встрече с российским президентом поблагодарил Владимира Путина за поставки российского зерна . Он отметил, что Мали — один из его главных получателей. По словам африканского лидера, многочисленные страны Африки, в особенности Мали, страдают от беспрецедентного давления на страну. Путин рассказал, что правительство выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия.