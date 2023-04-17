Пошли на встречу: зачем бразильского лидера пригласили в Москву

Москва ждет с визитом президента Бразилии Лулу да Силву — глава МИД РФ Сергей Лавров передал приглашение российского лидера бразильскому коллеге во время визита в столицу латиноамериканской страны 17 апреля. И, судя по ответу бразильского министра Мауро Виейра, в ближайшее время эта поездка состоится. В этот же день российский министр провел в Бразилиа еще несколько встреч с высшим руководством страны. Темы традиционные: сотрудничество в рамках БРИКС, расширение состава постоянных членов Совбеза и ситуация на Украине. О том, как встречали российскую делегацию и что осталось за кадром, — в материале «Известий».

Обмен любезностями

Сергей Лавров начал свое большое латиноамериканское турне с Бразилии. После чуть более долгого, чем обычно, полета из-за закрытия европейского и североамериканского воздушного пространства визит начался вовремя и с помпой — у трапа самолета министра ждал почетный караул.

Бразильские морпехи в традиционной форме XIX века с алебардами в руках встречали российскую делегацию и у дворца Итамарати — здания МИДа.

Две страны объединяет многое, и больше всего — БРИКС. Последний раз Сергей Лавров был в Бразилии в июле 2019 года. Тогда главы МИД объединения собрались в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить дальнейшие пути сотрудничества. А в марте 2023-го контакты стали еще активнее. Сначала Сергей Лавров провел переговоры с бразильским коллегой в Индии. Потом в Москве побывал советник Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим — он почти час пробыл в Кремле. И вот теперь — ответный полет со стороны России.

Сергей Лавров перед началом встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой во дворце МИД Бразилии Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Наши переговоры с коллегой Виейрой прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания, — заметил Сергей Лавров по итогам встречи.

Он напомнил, что визит проходит накануне бразильского дня дипломата, который здесь отмечают 20 апреля. Знаменателен 2023 год и 195-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

Мауро Виейра, в свою очередь, рассказал о приглашении Владимира Путина для Лулы да Силвы посетить Москву в ближайшее время.

— Мы определим даты для визита, удобные для всех , — подтвердил намерение посетить российскую столицу бразильский министр.

Сергей Лавров и Мауро Виейра во время встречи во дворце МИД Бразилии Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

На этом дело не закончилось — Сергей Лавров позвал в Россию и своего коллегу. Видимо, и этот визит тоже стоит ожидать скоро.

Шеф российской дипломатии отметил, что страны традиционно схожи во взглядах по отношению к миропорядку. Одинаково они смотрят и на работу в рамках ООН. Москва последовательно выступает за расширение состава постоянных членов Совета Безопасности. И Бразилия — один из главных кандидатов. Накануне Мауро Виейра как раз заявлял, что после реформы СБ ООН «смог бы лучше справляться со своими задачами в условиях существующего мира, совершенно отличного от возникшего после Второй мировой войны».

Альтернатива доллару

Накануне встречи с российским министром иностранных дел — с 12 по 15 апреля — Лула да Силва побывал с официальным визитом в Китае. В ходе этой поездки продолжилось обсуждение взаиморасчетов в национальных валютах на фоне заморозки транзакций России после февраля 2022 года.

Тема не нова — о ней говорили практически все лидеры объединения. Так, в день вступления в должность нового руководителя банка развития БРИКС, экс-президента страны Дилмы Руссефф, в Шанхае бразильский лидер заявил: «Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому, что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах».

Лула да Силва и Си Цзиньпин Фото: REUTERS/Ricardo Stuckert

Уже сейчас многие страны БРИКС в рамках двусторонних финансовых операций используют собственные валюты. Например, Бразилия и Китай с 30 марта торгуют в юанях и реалах. Теперь стоит задача распространить эту практику на всё объединение в целом — на банк БРИКС.

По итогам переговоров министров в Бразилиа тема не прозвучала. Но очевидно, что для карибской страны это важно.

По мнению эксперта клуба «Валдай», и.о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрия Розенталя, платежные системы стран участников БРИКС пока не готовы к подобным переменам.

— Слишком большая зависимость от доллара. Вопрос, что страны будут делать с большим объемом национальной валюты другой страны — куда они будут потом ее девать? Так что это требует определенного времени. Но сама по себе идея очень правильная , учитывая еще и тот факт, что бенефициарами доллара в качестве единой платежной системы продолжают быть только американцы, — напомнил Дмитрий Розенталь.

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Источник «Известий» в бразильской делегации также отметил, что практика торговли в нацвалюте не нова — так делали во всем мире до ввода в обиход доллара. И хотя это очень позитивно скажется на мировой торговле — не будет давления США, — пока это разговоры на далекую перспективу.

В рядах посредников прибыло

Естественно, одной из тем стал и украинский кризис. Бразилия старается не отставать от Китая в попытках поучаствовать в решении конфликта. Так, несколько недель назад бразильский лидер предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Один из пунктов — признание Крыма российским.

Однако, по словам источника в дипломатических кругах, бессмысленно говорить о возобновлении переговоров с Украиной в принципе.

— Пока они настаивают на своем плане мирного урегулирования с пунктами об исключении России из всех организаций и международном трибунале, о переговорах речи быть не может , — отметил он.

При этом Сергей Лавров поблагодарил Бразилию «за понимание генезиса этой ситуации». И напомнил, что необходимо «понимать контекст происходящих на Украине событий».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бразилия с приходом Лулы да Силвы всё чаще заявляет о себе на мировой арене. И, как отметил Дмитрий Розенталь, в условиях обострения отношений с коллективным Западом выстраивание конструктивных отношений со странами Латинской Америки и Бразилией в частности — перспективное направление внешней политики.

— Страны региона объективно заинтересованы в хороших выстроенных торгово-экономических контактах с Москвой, и РФ может быть противовесом давления со стороны США для стран этого региона, — отметил Розенталь. — Более того, 2022 год, несмотря на все сложности и логистические проблемы, показал, что торговля со странами региона развивается успешно. Я приведу простой пример в двух цифрах: наш товарооборот со всеми странами региона только в 2019 году был примерно $12 млрд, а в 2022 году только с Бразилией — почти $9 млрд. Представляете, какой рост?

По мнению эксперта, сейчас очень важно не стараться втянуть страны Латинской Америки в конфронтацию с Западом, а выстраивать конструктивные отношения в области научного и культурного обмена, поддерживать соотечественников в Латинской Америке . И это в конечном итоге сыграет очень важную роль.

В этот же день Сергей Лавров пообщался со студентами Института Рио Бранко. Вышло знаково — учебное заведение было названо так в честь отца-основателя бразильской дипломатии Жозе Марии да Силвы Параньоса, барона Риу-Бранку.

Уже 18 апреля шеф российской дипломатии будет в Каракасе — столице еще одной дружественной страны Карибского бассейна, Венесуэлы.