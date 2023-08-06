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В США заявили о раздражении Запада из-за неудачного контрнаступления ВСУ

The American Thinker: Запад раздражен отсутствием успехов ВСУ в контрнаступлении
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Западные союзники Киева раздражены неспособностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успехов в контрнаступлении. Об этом 5 августа написал американский аналитик Джонстон Хэрвуд в статье для The American Thinker.

Отмечается, что Запад начинает постепенно менять отношение к Украине. Как напомнил Хэрвуд, Польша, например, продлила запрет на ввоз украинского зерна в Европу. Кроме того, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев быть более благодарным за оказанную помощь.

По словам аналитика, подобные ситуации демонстрируют, что Запад начинает уставать от поддержки Украины. Также он подчеркнул, что украинский конфликт отразился не только на мировой экономике, но и на всей системе международных отношений.

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Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники разочарованы тем, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.

2 августа экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

За день до этого в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ написала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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