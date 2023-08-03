В США допустили скорую победу ВС РФ над ВСУ

В конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса, заявил в среду, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Суть в том, что Украина проигрывает по всем направлениям, она съедает свои резервы <…> она находится на грани краха. Когда это произойдет, русские достигнут одной из своих главных целей, а именно, нанесения стратегического поражения Вооруженным силам Украины. Мы уже на пути к этому», — сказал Риттер.

Он также отметил, что контрнаступление украинских войск не привело к прорыву обороны ВС РФ, при этом ВСУ понесли колоссальные потери.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.