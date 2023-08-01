Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они движутся медленно», — сказал он в интервью телекомпании CNN в ответ на просьбу прокомментировать темпы контрнаступления ВСУ.

По словам Кирби, Украина сама первая говорит о медленном и не столь далеком продвижении на поле боя. Украинцам не удается подвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

Представитель Белого дома подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с укрепленными линиями обороны, помимо этого, им также приходится преодолевать минные поля, «что тяжело само по себе». Всё это под непрекращающимися ежедневными артиллерийскими ударами превращается в кропотливый труд, отметил Кирби.

Ранее, 21 июля, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

20 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.