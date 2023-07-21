Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. Об этом 20 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive.

Американский эксперт отметил, что крупномасштабное контрнаступление ведут украинские боевики, однако «кое-где контратакуют русские». В частности, боевики ВСУ сдают позиции Вооруженным силам России (ВС РФ).

По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

Атламазоглу напомнил, что ВСУ начали контрнаступление почти два месяца назад, однако успехов в нем добиться так и не удалось.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Ранее, 15 июля, СМИ обратили внимание на резкое изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского и его призывы благодарить ВСУ за любые успехи. По мнению немецких аналитиков, такое изменение может быть признаком проблем в ходе контрнаступления.

Тогда же пленный боевик ВСУ Андрей Демич рассказал о дефиците вооружения на передовой. По его словам, украинские солдаты на передовых позициях не получают никакой военной техники, а их командиры отсиживаются в тылу.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.

10 июля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что зимой украинские войска постигнет поражение. Причинами тому станут большие потери, нехватка снарядов и неспособность Запада снабжать Украину достаточным количеством боеприпасов вовремя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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