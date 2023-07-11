Истощение запасов боеприпасов приведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже зимой. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», — сказал он.

Решение США поставить кассетные боеприпасы Украине, по мнению Джонсона, связано с истощением американских запасов артиллерийских снарядов. По его словам, наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин в этот же день подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Ранее, 9 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес выступили против решения Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.