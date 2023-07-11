Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Антонов заявил о попытке США настроить общество на одобрение любых антироссийских мер
Армия
Кадыров заявил о взятии в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек поражение ВСУ зимой из-за недостатка боеприпасов
Экономика
В России создадут единый реестр должников бюджета
Туризм
Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за сильных ливней в Грузии
Мир
Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России
Экономика
В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии
Мир
Посол РФ в Ливии предупредил о рисках распространения оружия с Украины в Африке
Общество
ГИБДД с 11 июля будет осуществлять надзор по новому порядку
Мир
В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
Экономика
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м
Сюжет:

Экс-аналитик ЦРУ предрек поражение ВСУ зимой из-за недостатка боеприпасов

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек поражение ВСУ предстоящей зимой из-за нехватки снарядов
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истощение запасов боеприпасов приведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже зимой. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», — сказал он.

Решение США поставить кассетные боеприпасы Украине, по мнению Джонсона, связано с истощением американских запасов артиллерийских снарядов. По его словам, наладить их производство для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин в этот же день подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Ранее, 9 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес выступили против решения Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов.

Накануне немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023