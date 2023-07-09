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Ряд стран НАТО не поддержал решение США о поставках кассетных боеприпасов ВСУ

Il Fatto quotidiano: Байдена критикуют союзники по НАТО из-за поставок кассетных боеприпасов ВСУ
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Фото: REUTERS
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Президент США Джо Байден столкнулся с критикой от своих союзников по НАТО из-за решения поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщила итальянская газета Il Fatto quotidiano 9 июля.

В том числе против инициативы американского лидера выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

«По прибытии в Европу (на саммит НАТО в Вильнюсе. — Ред.) американский президент увидит сомнения на лицах своих союзников, которые и до, и после обнародования решения (о передаче кассетных бомб. — Ред.) выразили противоположную позицию», — пишет газета.

Кроме того, в материале указано, что Байдена критикуют и соотечественники — американские общественные деятели и политики.

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Ранее в этот день депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов приведет к огромным потерям среди мирных граждан Украины. Также Уоллес добавил, что ООН следует уделить больше внимания этой чрезвычайно опасной ситуации и принять меры.

8 июля член палаты представителей США от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

За день до этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, украинская сторона дала гарантии ответственного обращения с поставленным оружием.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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