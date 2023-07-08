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В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Оставшиеся запасы кассетных боеприпасов американские власти должны ликвидировать. Об этом заявила член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум 8 июля.

Она также назвала передачу Киеву этих боеприпасов ошибкой, поскольку даже спустя десятки лет после вьетнамской войны в Лаосе США тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов, которые калечат мирных жителей.

«Являясь решительной сторонницей политики администрации [президента США Джо] Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов», — говорится в заявлении МакКоллум на ее официальном сайте.

Кроме того, МакКолум подчеркнула, что поставка такого рода вооружения подрывает авторитет Вашингтона и противоречит позиции союзников по НАТО.

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Ранее в этот день экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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