Экс-разведчик ВС США назвал кассетные боеприпасы неэффективными против армии РФ

Поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды. Об этом сообщил «Известиям» экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер 8 июля.

Кроме того, он отметил, что основная причина поставок вооружения, применение которого не поддерживают большинство союзников Вашингтона, это отсутствие запасов боеприпасов у США.

«Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось — вот реальная причина этого решения. Им больше нечего дать», — отметил Риттер.

В этой связи американский экс-разведчик подчеркнул, что индустрия производства 155-мм снарядов в США и Евросоюза не готова поддерживать украинский конфликт.

Вместе с тем, днем ранее, Риттер отмечал, что анонс поставок кассетных боеприпасов Киеву — это также политический жест, который призван успокоить настроения в обществе и показать, что Соединенные Штаты помогают украинцам. Однако по мнению бывшего разведчика, решение Вашингтона подрывает репутацию США в мире и никак не помогает Украине.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.