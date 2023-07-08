Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Наука и техника
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Мир
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе
Сюжет:

Экс-разведчик ВС США назвал кассетные боеприпасы неэффективными против армии РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки Украине кассетных боеприпасов сделают армию этой страны менее эффективной, чем когда были использованы обычные осколочно-фугасные снаряды. Об этом сообщил «Известиям» экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер 8 июля.

Кроме того, он отметил, что основная причина поставок вооружения, применение которого не поддерживают большинство союзников Вашингтона, это отсутствие запасов боеприпасов у США.

«Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось — вот реальная причина этого решения. Им больше нечего дать», — отметил Риттер.

В этой связи американский экс-разведчик подчеркнул, что индустрия производства 155-мм снарядов в США и Евросоюза не готова поддерживать украинский конфликт.

Позвать и не обидеть: на Западе размышляют о том, как правильно отказать Украине
Страну не хотят видеть в составе НАТО

Вместе с тем, днем ранее, Риттер отмечал, что анонс поставок кассетных боеприпасов Киеву — это также политический жест, который призван успокоить настроения в обществе и показать, что Соединенные Штаты помогают украинцам. Однако по мнению бывшего разведчика, решение Вашингтона подрывает репутацию США в мире и никак не помогает Украине.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023