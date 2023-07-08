В США назвали реальную причину решения Байдена по кассетным бомбам

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер 7 июля заявил, что президент США Джо Байден решил предоставить Украине кассетные боеприпасы в качестве политического жеста для имитации поддержки Киева.

«Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе, чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам», — приводит его слова YouTube-канал Judging Freedom.

Как подчеркнул Риттер, такие боеприпасы совершенно бесполезны в рамках ведения позиционных боевых действий. В настоящий момент российская армия находится в обороне в окопах.

По мнению бывшего разведчика, решение Вашингтона подрывает репутацию США в мире и никак не помогает Украине. Кроме того, поставка кассетных боеприпасов только затянет конфликт.

Ранее в этот день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы.

Также старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут сказал, что Украина дала гарантии ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы. Кроме того, Украина взяла на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование территорий, где будут применяться кассетные боеприпасы.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о новом пакете помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

Глава комитета ГД по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия непременно ответит на поставку кассетных боеприпасов Украине, а также что любые поставки военной техники со стороны Запада по-прежнему являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ.

Газета NYT сообщила, что отдельные представители Демократической партии США не одобрили решение главы государства Джо Байдена снабдить Киев кассетными боеприпасами. Более того, двое членов конгресса разработали законопроект, запрещающий экспорт кассетных снарядов.

Сам Байден заявил, что поставка кассетных боеприпасов стала необходимой из-за сокращения арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это временная мера.

Зампредседателя правления коалиции Пол Хэннон сказал, что решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы в качестве военной помощи потрясло организацию, которая добивается запрета на применение таких вооружений. По его словам, данный шаг повлечет за собой многочисленные жертвы среди мирного населения.

Между тем военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Известиями» заявил, что передача кассетных боеприпасов связана с тем, что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан. По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.