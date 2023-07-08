В коалиции по кассетным боеприпасам осудили США за решение о поставках

Решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы в качестве военной помощи потрясло коалицию, которая добивается запрета на применение таких вооружений. Об этом 7 июля рассказал зампредседателя правления организации Пол Хэннон.

По его словам, данный шаг повлечет за собой многочисленные жертвы среди мирного населения как в процессе использования, так и спустя время, а кроме того, усугубит «масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами».

«Государства — участники Конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия», — заключил Хэннон.

Применение кассетных снарядов запрещено конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Ранее в этот день NYT сообщила, что отдельные представители Демократической партии США не одобрили решение главы государства Джо Байдена снабдить Киев кассетными боеприпасами. Более того, двое членов конгресса разработали законопроект, запрещающий экспорт кассетных снарядов.

Сам Байден заявил, что поставка кассетных боеприпасов стала необходимой из-за сокращения арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это временная мера.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что Киев получит кассетные боеприпасы и «не останется безоружным», пока Вашингтон наращивает производство других снарядов для будущих поставок. Он подчеркнул, что Украина обязалась применять боеприпасы «с осторожностью», а также провести разминирование территорий после использования.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.