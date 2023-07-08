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Байден оправдал поставку кассетных боеприпасов Киеву нехваткой обычных

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Вашингтон согласился передать кассетные Киеву боеприпасы в связи с недостатком обычных. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил президент США Джо Байден.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал иссякать запас некассетных снарядов в то время как Соединенные Штаты Америки столкнулись с аналогичной проблемой.

«Я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведем большее число боеприпасов калибра 155 мм», — пояснил американский президент.

По словам Байдена, это было непростое решение. Он также добавил, что от количества военных ресурсов может напрямую зависеть исход противостояния.

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Главное

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что Украина получит кассетные боеприпасы в качестве военной помощи и «не останется безоружной», пока Вашингтон наращивает производство других снарядов для будущих поставок.

По его словам, Киев предоставил письменные гарантии того, что оружие будет применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения. Кроме того, украинская сторона взяла на себя обязательство в будущем провести разминирование территорий, где использовались кассетные боеприпасы.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

Применение кассетных снарядов запрещено Конвенцией от 1 августа 2010 года, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран документ не подписывали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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