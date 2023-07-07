США передадут Украине кассетные боеприпасы. Главное

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы.

Отмечается, что поставка Киеву кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, запасы которых истощились за время конфликта на Украине. По словам Салливана, Вашингтон не намерен «оставить Украину безоружной».

Украина дала гарантии ответственно использовать кассетные боеприпасы

Как подчеркнул Салливан, США получили от Украины письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут также подтвердила, что Украина дала гарантии ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование территорий, где будут применяться кассетные боеприпасы.

Стоимость пакета помощи, в который вошли кассетные боеприпасы, составит $800 млн

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил о новом пакете помощи для Украины, в который вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker. Пакет оценивается в $800 млн.

В России передачу кассетных боеприпасов назвали очередным шагом к эскалации конфликта

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поставка кассетных боеприпасов станет очередным шагом к эскалации.

Военный политолог Александр Перенджиев заявил «Известиям», что передача кассетных боеприпасов связана с тем, что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан. По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

Глава комитета ГД по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия непременно ответит на поставку кассетных боеприпасов Киеву. Любые поставки военной техники со стороны Запада по-прежнему являются законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ, добавил он.

В ООН выступили против применения кассетных боеприпасов

Генеральный секретарь ООН Антонию Гутерриш выступил против того, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя. Отмечается, что он поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.