В США заявили об обещании Украины ответственно использовать кассетные боеприпасы

Украина обещает ответственно использовать запрошенные у США кассетные боеприпасы. Об этом 7 июля сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно. Но на данном этапе мне нечего сообщить по вопросу о передаче», — сказала она в ходе телефонного брифинга.

6 июля официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что администрация США объявит 7 июля о новой поставке для Украины, которая будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках пакета стоимостью более $500 млн Украина получит припасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.