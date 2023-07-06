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Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

СМИ назвали дату объявления США пакета помощи Киеву с кассетными боеприпасами

Reuters: администрация США объявит о новом пакете военной помощи Украине 7 июля, в него войдут кассетные боеприпасы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicholas Pilch
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Администрация США объявит в пятницу, 7 июля, об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников агентства, для отправки кассетных боеприпасов на Украину президенту США Джо Байдену необходимо будет подписать документ, аналогичный тому, который был подписан для экспорта технологии кассетных боеприпасов в Южную Корею в 2021 году.

Другой источник сообщил, что в рамках нового пакета помощи, стоимость которого, как ожидается, превысит $500 млн, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеровы Stryker.

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Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс в тот же день заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Но конкретных объявлений на этот счет не было.

В среду, 5 июля, телеканал CBS сообщил, что Вашингтон может принять решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву до конца недели. Газета The New York Times также опубликовала информацию о согласовании поставок кассетных боеприпасов на Украину администрацией Байдена.

В ответ на это постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение станет очередным шагом к эскалации.

До этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях наблюдается двусмысленность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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