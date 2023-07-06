NYT сообщила о согласовании США поставок кассетных боеприпасов на Украину

Поставки кассетных боеприпасов на Украину согласованы администрацией президента США Джо Байдена. Об этом 6 июля сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Об ожидаемом решении США впервые сообщило национальное общественное радио, а в среду вечером его подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности», — указано в материале.

5 июля телеканал CBS также сообщил, что власти США могут принять решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину до конца недели.

Между тем до этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях больше двусмысленности.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией от 1 августа 2010 года. Документ ратифицировали 110 государств, однако ни США, ни Украина не входят в их число.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.