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США примут решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину

CBS: США на неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов
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Фото: U.S. Army
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Власти США могут принять решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину до конца недели. Об этом в среду, 5 июля, сообщил телеканал CBS.

Отмечается, что темой дискуссии будет обеспечение Киева необходимыми ресурсами на фоне контрнаступления, которое проходит не так успешно, как ожидалось.

Ранее Украина уже запрашивала кассетные боеприпасы. В конструкцию этих снарядов входят дополнительные разрывные элементы, которые при срабатывании рассеиваются и многократно увеличивают площадь покрытия.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией от 1 августа 2010 года. Документ ратифицировали 110 государств, однако ни США, ни Украина не входят в их число.

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Ранее, 27 июня, в Пентагоне сообщили об очередном пакете военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские припасы и запчасти. Кроме того, будут отправлены снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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