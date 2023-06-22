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Комитет США единогласно одобрил резолюцию о передаче Киеву ATACMS

В США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в среду, 21 июня, единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета.

Теперь по резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава. Также председатель комитета Майкл Маккол отметил, что без американского оружия, которое США могут предоставить Украине, «администрация увеличивает продолжительность конфликта».

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Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Ранее, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву.

9 мая газета Politico со ссылкой на источники написала, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности. Уточняется, что американская сторона не намерена брать пример с Лондона, который планирует направить дальнобойные ракеты, и предоставлять ВСУ ATACMS.

Позже, 11 мая, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине ракет Storm Shadow. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

О поставках Киеву Storm Shadow ранее в этот день сообщал CNN со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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