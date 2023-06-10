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Конгресс США подготовил проект резолюции о передаче Киеву ракет ATACMS

Конгресс подготовил проект резолюции с призывом передать Украине ракеты ATACMS
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Группа американских конгрессменов объявила о внесении двухпартийной резолюции палаты представителей, призывающей администрацию президента США Джо Байдена как можно скорее предоставить Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу, 9 июня, пресс-службой комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, оказываемой США и нашими союзниками. Таким образом, крайне разочаровывает администрация, которая сидит на миллиардах (долларов. — Ред.) оставшихся военных средств. Этого хватило бы на немедленную передачу ATACMS Украине и, в свою очередь, помогло бы их Вооруженным силам добиться значительных успехов на поле боя», — утверждает председатель комитета Майкл Маккол.

Также он отметил, что без американского оружия, которое США могут предоставить Украине, «администрация увеличивает продолжительность конфликта».

Конгрессмены также подчеркнули, что киевские власти неоднократно запрашивали у США ракеты большой дальности для нанесения ударов по «важным российским объектам, которые в настоящее время недоступны Украине».

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Ранее, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву.

Таким образом сотрудник американского Госдепа прокомментировал ситуацию с поставками на Украину вооружений, подобных британским ракетам Storm Shadow.

О том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщалось 11 мая. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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