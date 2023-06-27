В США сообщили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $500 млн

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн, говорится во вторник, 27 июня, в сообщении на сайте Пентагона.

Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

В документе отмечается, что транш содержит ключевые вооружения, призванные помочь в контрнаступлении украинских войск.

Ранее, 21 июня, стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Такие ракеты предназначены не только для Вооруженных сил (ВС) США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

Также в тот день заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что переоценка военной помощи Киеву дала возможность потратить дополнительные суммы на поставки для вооружений. Выяснилось, что за 2022 и 2023 финансовые годы американская военная помощь Украине была на $6,2 млрд меньше заявленной.

До этого, 13 июня, Госдеп США анонсировал пакет военной помощи Киеву на $325 млн, в который вошли зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley и противотанковые системы Javelin.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.