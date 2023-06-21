Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине военной помощи

Перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону потратить на поставки вооружений Киеву еще более $6 млрд. Об этом 20 июня заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения», — сказала она журналистам.

По ее словам, речь идет о случаях, когда имела место «переоценка стоимости оборудования», предоставляемого из запасов США Киеву.

Как отметила Сингх, за 2022 и 2023 финансовые годы военная помощь США Украине оказалась на $6,2 млрд меньше, чем заявлялось.

Ранее, 12 июня, американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить, не завышаются ли цены на оружие, поставляемое Киеву в рамках военной помощи. Он сослался на информацию о том, что минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники на $3 млрд. Рубио выразил обеспокоенность, что ведомство намеренно завышало цены.

О завышении стоимости американской военной техники почти на $3 млрд стало известно 18 мая. На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это случилось из-за путаницы, так как во время оценки в некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость».

Между тем 20 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон сосредоточен на комплексной поддержке Киева. По его словам, администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине.

9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.