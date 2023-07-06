Белый дом подтвердил обсуждение поставок кассетных боеприпасов Украине

США рассматривают вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине. Об этом 6 июля сообщил заместитель пресс-секретаря американского президента Эндрю Бейтс.

«Как отметил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, этот вопрос находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить по этому вопросу», — сказал он журналистам.

В среду, 5 июля, телеканал CBS сообщил, что Вашингтон может принять решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву до конца недели. Газета The New York Times также опубликовала информацию о согласовании поставок кассетных боеприпасов на Украину администрацией американского лидера Джо Байдена.

В ответ на это постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение станет очередным шагом к эскалации.

До этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях наблюдается двусмысленность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.