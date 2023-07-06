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Пентагон заявил о рассмотрении вопроса о передаче Киеву кассетных боеприпасов

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Фото: REUTERS/Erin Scott
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Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом 6 июля заявил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.

«Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении», — сказал он на брифинге.

Райдер отметил, что США располагают несколькими наименованиями снарядов в своих арсеналах. В связи с этим американская сторона не рассматривает вопрос о передаче старых образцов.

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Ранее в этот день в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Также 6 июля агентство Reuters заявило, что администрация США объявит 7 июля об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках нового пакета, стоимость которого превысит $500 млн, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

В ответ на это постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что такое решение станет очередным шагом к эскалации.

До этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях наблюдается двусмысленность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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