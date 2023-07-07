В офисе генсека ООН выступили против применения кассетных боеприпасов

Генеральный секретарь ООН Антонию Гутерриш не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил на брифинге представитель генсека организации Фархан Хак. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

«Генеральный секретарь [ООН] поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — сказал он.

Так представитель Гутерриша прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении США передать Украине данный тип боеприпасов. В частности, в среду, 5 июля, телеканал CBS сообщил, что Вашингтон может принять решение о поставке кассетных бомб Киеву до конца недели.

Днем позже, 6 июля, заместитель пресс-секретаря американского президента Джо Байдена Эндрю Бейтс подтвердил, что вопрос о передаче кассетных боеприпасов «находится на стадии активного рассмотрения», сославшись на заявления председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.

7 июля посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что намерение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы выглядит как жест отчаяния на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что кассетные бомбы — это смертоносное и неуправляемое оружие, площадь поражения которого до пяти раз больше, чем у обычных снарядов.

В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев заявил «Известиям», что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан, отметив, что это бомбы, от которых сложно спрятаться в укрытии, потому они запрещены.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.