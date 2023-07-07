Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о провале попыток ряда стран создать сложности для России
Мир
МИД РФ заявил о давлении Запада на союзников России с целью передать оружие Киеву
Мир
Страны НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины на саммите в июле
Мир
Посол РФ назвал намерение США поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния
Общество
Между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль
Мир
Дерипаска предрек час расплаты США за санкционный раж в течение трех лет
Мир
НАТО планирует привести 300 тыс. военных в Европе в повышенную готовность
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной норвежскую НКО Human Rights House
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Мир
Генпрокуратура РБ опубликовала список нацистских преступников и их пособников
Мир
Генсек НАТО отметил отсутствие позиции блока по поставкам Киеву кассетных боеприпасов
Авто
Минпромторг сообщил об индексации утильсбора на ввозимые авто с 1 августа
Сюжет:

Посол РФ назвал намерение США поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния

Посол РФ Грызлов: намерение США поставить Украине кассетные боеприпасы — это жест отчаяния
0
Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление США о намерении поставить Украине кассетные боеприпасы выглядит как жест отчаяния на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 7 июля посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Разговоры о этом (поставках кассетных боеприпасов. — Ред.) шли еще с весны. Сейчас «ястребы» на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — цитирует Грызлова ТАСС.

Если итоговое решение Соединенных Штатов по боеприпасам будет положительным, это еще раз докажет, что ни Вашингтон, ни его союзники по НАТО ради достижения своей призрачной цели по нанесению стратегического поражения России не считаются буквально ни с чем, отметил Грызлов.

Он также обратил внимание, что кассетные бомбы — это смертоносное и неуправляемое оружие, площадь поражения которых до пяти раз больше, чем у обычных снарядов. Особенно опасны они для мирного населения, и на Западе об этом хорошо знают, так как использовали их во время войны во Вьетнаме и в Персидском заливе.

«Последствия были настолько шокирующими, что возмущалась даже западная пресса. Но самоназванным «лидерам свободного мира» не было дела до убитых женщин, детей и стариков в странах за пределами «золотого миллиарда», — отметил Грызлов.

Использовал ли Израиль кассетные бомбы в Ливане?
Госдепартамент США объявил о "начале расследования фактов использования Израилем кассетных бомб американского производства в Ливане". Вашингтон опасается, что Израиль применял эти бомбы против гражданского населения Ливана и таким образом нарушал секретное соглашение с Америкой.

Ранее 7 июля военный политолог Александр Перенджиев заявил «Известиям», что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан, отметив, что это бомбы с последствиями, от которые сложно спрятаться в укрытии, потому они запрещены.

6 июля официальный представитель минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023