Посол РФ назвал намерение США поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния

Заявление США о намерении поставить Украине кассетные боеприпасы выглядит как жест отчаяния на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 7 июля посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Разговоры о этом (поставках кассетных боеприпасов. — Ред.) шли еще с весны. Сейчас «ястребы» на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — цитирует Грызлова ТАСС.

Если итоговое решение Соединенных Штатов по боеприпасам будет положительным, это еще раз докажет, что ни Вашингтон, ни его союзники по НАТО ради достижения своей призрачной цели по нанесению стратегического поражения России не считаются буквально ни с чем, отметил Грызлов.

Он также обратил внимание, что кассетные бомбы — это смертоносное и неуправляемое оружие, площадь поражения которых до пяти раз больше, чем у обычных снарядов. Особенно опасны они для мирного населения, и на Западе об этом хорошо знают, так как использовали их во время войны во Вьетнаме и в Персидском заливе.

«Последствия были настолько шокирующими, что возмущалась даже западная пресса. Но самоназванным «лидерам свободного мира» не было дела до убитых женщин, детей и стариков в странах за пределами «золотого миллиарда», — отметил Грызлов.

Ранее 7 июля военный политолог Александр Перенджиев заявил «Известиям», что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают. Эксперт подчеркнул, что они являются оружием против мирных граждан, отметив, что это бомбы с последствиями, от которые сложно спрятаться в укрытии, потому они запрещены.

6 июля официальный представитель минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.