Военный эксперт рассказал об опасности применения кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы, которые Вашингтон планирует направить Украине, являются оружием против мирных граждан. Об этом 7 июля «Известиям» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

«По сути, кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей. Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться в укрытии. А если даже люди прячутся, например в подвалах, то всё равно при выходе на поверхность они могут подорваться. Так что это, конечно, очень опасные бомбы. Безусловно, они поэтому и запрещены», — сказал он.

Также Перенджиев отметил, что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают.

Накануне официальный представитель минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.