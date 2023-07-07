Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Мир
Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России
Политика
В Кремле заявили об открытости России для переговоров по конфликту на Украине
Происшествия
В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Авто
В Петербурге открыли первый в России автосалон Lada Sport
Экономика
В Кремле заявили о хороших экономических показателях РФ
Общество
В Донецке начнет действовать карта «Тройка»
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Госдуме указали на бессмысленность совершения диверсий на ЗАЭС со стороны РФ
Общество
Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» заявили о работе в обычном режиме
Авто
В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP
Сюжет:

Военный эксперт рассказал об опасности применения кассетных боеприпасов

Военный политолог Перенджиев: по сути, кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей
0
Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кассетные боеприпасы, которые Вашингтон планирует направить Украине, являются оружием против мирных граждан. Об этом 7 июля «Известиям» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

«По сути, кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей. Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться в укрытии. А если даже люди прячутся, например в подвалах, то всё равно при выходе на поверхность они могут подорваться. Так что это, конечно, очень опасные бомбы. Безусловно, они поэтому и запрещены», — сказал он.

Также Перенджиев отметил, что США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных кассетных боеприпасов, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

Накануне официальный представитель минобороны США Патрик Райдер сообщил, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023