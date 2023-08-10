Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных о военных эшелонах
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области
Общество
Источник назвал причину пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Мир
Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы
Армия
Военный эксперт оценил планы повысить дальность стрельбы САУ «Мальва»
Мир
Источник рассказал об устных гарантиях Запада Турции по поводу экспорта зерна РФ
Здоровье
Четырнадцать человек продолжат лечение после взрыва в Сергиевом Посаде
Армия
Пушилин рассказал о росте количества используемых ВСУ кассетных боеприпасов
Общество
Техдиректор «Пиро-Росс» задержан по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Происшествия
Бизнесмена месяц удерживали взаперти и избивали из-за долга в Санкт-Петербурге
Армия
Пушилин рассказал об отступлении украинских боевиков из Урожайного
Мир
МИД РФ не посчитал создание Совета Украина – НАТО угрозой для страны
Происшествия
Трехлетний ребенок из Петербурга выжил после падения из окна
Сюжет:

Военный эксперт рассказал об опасности применения кассетных боеприпасов

Военный эксперт Перенджиев: кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей
0
Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кассетные боеприпасы, которые США направили Украине, являются оружием против мирных граждан. Об этом 10 августа «Известиям» заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

«По сути, кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей. Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться в укрытии. А если даже люди прячутся, например в подвалах, то всё равно при выходе на поверхность они могут подорваться. Так что это, конечно, очень опасные бомбы. Безусловно, они поэтому и запрещены», — сказал он.

Также Перенджиев отметил, что США передали Украине запрещенные боеприпасы, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают.

Перебойные поставки: Шойгу объяснил цели накачивания Украины западным оружием
За полтора года ВФУ получили вооружений на $160 млрд, оценил министр обороны

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина направила в администрацию США отчет о применении кассетных боеприпасов. Источник рассказал, что в отчете содержалась информация о количестве использованных снарядов, а также о числе пораженных целей. Конкретных цифр чиновник не указал.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу назвал решение США включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы военным преступлением. Он также напомнил, что этот тип снарядов запрещен международной конвенцией.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Киеву 7 июля. Президент страны Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023