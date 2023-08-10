CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах

Украина направила в администрацию США отчет о применении кассетных боеприпасов. Об этом в среду, 9 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.

Источник рассказал, что в отчете содержалась информация о количестве использованных снарядов, а также о числе пораженных целей. Конкретных цифр чиновник не указал.

По информации телеканала, необходимость отправки таких отчетов обговаривалась между странами, когда Пентагон принял решение поставлять кассетные боеприпасы Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее, 9 августа, министр обороны России Сергей Шойгу назвал решение США включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы военным преступлением. Он также напомнил, что этот тип снарядов запрещен международной конвенцией.

Перед этим, 7 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения растет по мере применения боевиками ВСУ кассетных боеприпасов.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.