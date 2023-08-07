Пушилин отметил рост жертв среди мирных жителей из-за кассетных боеприпасов

Число жертв среди мирного населения растет по мере применения киевским режимом кассетных боеприпасов. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник делает это (использует кассетные боеприпасы. — Ред.) целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается. И в ряде случаев с учетом массированности обстрелов иногда это получается», — рассказал врио главы республики в эфире телеканала «Россия 24».

Он также оговорил поставку Украине французских ракет большой дальности SCALP, указав, что Вооруженные силы Российской Федерации принимают соответствующие контрмеры. Эти французские ракеты, по заявлению украинского президента Владимира Зеленского от 6 августа, уже пополнили боевой арсенал киевского режима.

«Для нас эта информация неновая. Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то, с большой вероятностью, это уже поставлено на территорию Украины», — отметил Пушилин.

Как 14 июля указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение Парижа о поставке дальнобойных снарядов SCALP характеризуется как целенаправленный шаг в сторону эскалации конфликта вокруг Украины. Дипломат также отметила, что жизнь и здоровье многих людей таким образом становятся для стран Запада разменной монетой при реализации собственных политических интересов.

Ранее, 5 августа, боевики с Украины ударили по Донецку, предположительно кассетными снарядами. По словам очевидцев, в результате обстрелов загорелся корпус Донецкого национального университета экономики и торговли.

До этого, 1 августа, украинские неонацисты выпустили кассетные снаряды по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Макеевка — Ясиноватая. Пострадавших в результате инцидента нет.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено Конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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