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Боевики ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом 5 августа сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Буквально пять минут назад по городу ударила артиллерия ВСУ. Сейчас на месте работает МЧС», — сказал журналист.

По словам очевидцев, в результате обстрелов загорелся корпус Донецкого национального университета экономики и торговли.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные службы.

Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован в 22:05.

Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. По информации СЦКК, ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.

Глава Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли.

«В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. В 7:38 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм. Спустя несколько минут Горловка была обстреляна тремя снарядами калибра 152 мм, в 8:30 по городу выпустили еще четыре снаряда.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Также после ударов со стороны ВСУ в Киевском районе города были повреждены многоквартирные дома, газопроводы и автомобили.

Тогда же СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-миллиметрового калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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