ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра НАТО. Об этом сообщило 5 августа в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В 7:38 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Спустя несколько минут Горловка была обстреляна тремя снарядами калибра 152 мм, в 8:30 по городу выпустили еще четыре снаряда.

«8:55 — н.п. Галицыновка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — добавили в СЦКК.

Накануне, 4 августа, в результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Также после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевском районе города были повреждены многоквартирные дома, газопроводы и автомобили.

Ранее в пятницу СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-миллиметрового калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семеновка, Орловка и Макеевка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.