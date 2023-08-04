Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов 155 мм по ДНР
Политика
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
СМИ сообщили об отказе украинских дипломатов возвращаться на родину
Армия
Артиллеристы уничтожили закрытую позицию ВСУ на авдеевском направлении
Мир
В США заявили о неизменности положения Украины в случае передачи ей F-16
Общество
ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире
Экономика
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Происшествия
В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами
Мир
Бывший офицер разведки США заявил о способности России освободить Харьков
Экономика
В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
Общество
Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей
Мир
ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии
Происшествия
Порядка 15 домов были затоплены из-за ливней в Дагестане
Сюжет:

Мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«По ул. Левицкого, 23/2, ранен мужчина 1982 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевском районе города были повреждены многоквартирные дома, газопроводы и автомобили.

«Дорога хорошая, но очень много «летунов»
Корреспондент «Известий» оценил, легко ли доехать в Крым по новым регионам

Ранее в пятницу СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-миллиметрового калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семёновка, Орловка и Макеевка. В распоряжении «Известий» появились кадры с места прилетов.

Незадолго до этого стало известно об обстреле из артиллерии со стороны ВСУ Донецка, Макеевки и Горловки. В общей сложности украинская армия выпустила девять снарядов калибра 155 и 152 мм.

3 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике трое гражданских пострадали из-действий националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023