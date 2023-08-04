Мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«По ул. Левицкого, 23/2, ранен мужчина 1982 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевском районе города были повреждены многоквартирные дома, газопроводы и автомобили.

Ранее в пятницу СЦКК сообщал, что украинские боевики выпустили 37 снарядов 155-миллиметрового калибра по территории ДНР. Под огонь попали Донецк, Семёновка, Орловка и Макеевка. В распоряжении «Известий» появились кадры с места прилетов.

Незадолго до этого стало известно об обстреле из артиллерии со стороны ВСУ Донецка, Макеевки и Горловки. В общей сложности украинская армия выпустила девять снарядов калибра 155 и 152 мм.

3 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике трое гражданских пострадали из-действий националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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