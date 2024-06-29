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Минпромторг РФ попросили ввести маркировку сахара в продуктах

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Минпромторг РФ просят ввести маркировку сахара в продуктах. С такой просьбой к главе ведомства Антону Алиханову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Проблема чрезмерного потребления сахара — одна из самых острых в сфере питания и здоровьесбережения российских граждан. По подсчетам Росстата, среднестатистический россиянин съедает в год 30,2 кг сахара, то есть около 83 г в сутки. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% калорийности всего рациона, то есть в среднем не более 50 г в сутки», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что излишнее потребление сахара напрямую влияет на рост количества россиян с ожирением. В 2020 году в России было зарегистрировано 1 909 700 человек с таким диагнозом, в 2021 году — 1 981 700 человек, в 2022-м — 2 178 600. У 13 051 400 человек зафиксированы болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ, говорится в документе.

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«Далеко не каждый россиянин, даже если он следит за своим питанием, всегда учитывает добавленные или скрытые сахара, содержащиеся в привычных продуктах на его столе. При этом информированность об этой проблеме остается на низком уровне. Производители успешно маскируют сахар в составе продуктов. За такими названиями, как фруктоза, сахароза, декстроза, левулоза, меласса, также, по сути, скрывается сахар. Кроме того, иногда сахар маскируют при помощи слов «сироп», «нектар», «обработанный» и т.д.», — сообщает депутат и просит рассмотреть возможность введения специальной маркировки для продуктов, содержащих скрытые сахара.

По его мнению, маркировка должна быть хорошо заметна и занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки товара.

«Ожирение приводит к развитию не только сахарного диабета, но и коррелирует с развитием ряда онкологических заболеваний. Среди других болезней — инсульты, инфаркты, атеросклероз, синдром обструктивного апноэ, жировая болезнь печени, повышенная нагрузка на суставы ног. Кроме того, простые углеводы нарушают слаженную выработку нейротрансмиттеров в тканях головного мозга и усиливают активность окислительного стресса. Подобные изменения пагубно отражаются на деятельности нервной системы», — заявил «Известиям» кандидат медицинских наук, директор медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев, поддержавший инициативу депутата.

По его словам, в умеренных дозах сахар полезен и даже необходим, однако в избыточном количестве он вреден. Эксперт посоветовал получать сахар из природных источников: овощей, фруктов, злаков, молока, орехов.

Ранее, 15 мая, диетолог Елена Соломатина рассказала, что сахар попадает в организм человека не только в виде фабричных сладостей, но и в том числе в виде углеводов, овощей или фруктов, поэтому совсем исключить глюкозу из рациона вряд ли получится. По ее словам, сахар не содержится только в мясе и жирах, но человек не может питаться только этими продуктами. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансировать рацион.

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