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Украинские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты ДНР

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии Донецк, Макеевку и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 августа сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В общей сложности украинская армия выпустила девять снарядов калибра 155 и 152 мм.

Как сообщает ведомство, обстрел Никитовского района Горловки зафиксировали в 7:00.

Выпуск снарядов в направлении Червоногвардейского района Макеевки и Киевского района Донецка зафиксировали в 7:30.

О пострадавших и разрушениях информация не уточняется.

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В этот день снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати рассказал, что в ДНР в промзоне Авдеевки украинские боевики используют кассетные боеприпасы. Он отметил, что использование данных боеприпасов ведется уже около двух недель.

Ранее, 3 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике три мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, в результате были повреждены четыре дома в Кировском районе Донецка.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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