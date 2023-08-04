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Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ

Сапер заявил, что ВСУ не жалеют кассетных бомб в промзоне Авдеевки
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 августа сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати.

«Они часа два конкретно утюжили нас именно «кассетами»… Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — Ред.) ложится. Где-то примерно как (мина. — Ред.) «Лепесток», и потом она ковром ложится. 20 (зарядов. — Ред.) как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два (стреляют. — Ред.) по нашим позициям», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил военнослужащий, украинские боевики пытаются накрывать кассетными боеприпасами позиции ВС РФ, в том числе остановить их продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Артиллерия ВСУ наводится при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Тимати, украинские боевики наносят точечные удары, от которых проблематично скрыться в окопе. Военнослужащий уточнил, что использование кассетных боеприпасов в районе Авдеевки он заметил порядка двух недель назад.

«Как раз тогда пошли разговоры об их поставках, и вскоре они появились на нашем направлении. По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много», — рассказал Тимати.

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Накануне доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Шмас сообщил, что ВСУ атакуют российские позиции под Соледаром кассетными боеприпасами. ВС РФ отвечают националистам с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

1 августа корреспондент «Известий» также отмечал, что на артемовском направлении фиксируют разрывы вражеских кассетных боеприпасов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 20 июля заявил, что Украина примерно в течение семи последних дней приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву.

До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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