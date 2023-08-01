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Бойцы «Барс-13» предотвратили попытки прорыва ВСУ в районе Клещеевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные пресекли попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 1 августа побывал на передовых позициях, где держит оборону добровольческий отряд «Барс-13».

Недалеко от Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) несколько малых групп противника попытались найти слабые места в обороне, но российские бойцы уничтожили диверсантов, как только те выдвинулись со своих позиций.


«Некоторые участки приходится перебегать пригнувшись: у противника мы как на ладони. В небе то и дело появляются вражеские беспилотники: разведывательные и ударные дроны-камикадзе», — отметил корреспондент.

Как рассказал Полторанин, оборону на артемовском направлении держат соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также добровольческие отряды.

«Мы на позициях «Барс-13». Во время съемок по рации сообщают, что ВСУ готовятся к очередной ночной вылазке. Начинаем фиксировать разрывы вражеских кассетных боеприпасов, которые, кстати, запрещены международной конвенцией», — сказал он.

В день украинская армия предпринимает несколько атак, однако армия Вооруженных сил (ВС) РФ их подавляет. На кадрах запечатлено, как минометным огнем российские бойцы накрывают американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

«Ночью были отбиты две атаки пехоты. Вчера попыток не предпринималось. Они [передвигаются] малыми группами, по пять-десять человек», — поделился боец отряда «Барс-13» с позывным Золотой.

Прорваться украинская армия не сможет, поскольку российские бойцы укрепились на уже бывших окопах противника.

«Еще весной здесь стояли польские наемники, однако сейчас это наша глубокоэшелонированная линия обороны», — обратил внимание корреспондент.

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Накануне Полторанин рассказал об отражении российской системы противовоздушной обороны (ПВО) атаки ВСУ в районе Клещеевки. По его словам, система работает как днем, так и ночью. Дальность ее действия составляет до 5 км. Бойцы добровольческого батальона «Барс-13» успешно отбивают атаки украинских боевиков, добавил он.

До этого, 30 июля, «Барс-13» уничтожил БМП Bradley ВСУ на артемовском направлении силами российской артиллерии и взводом беспилотников. Кадры оказались в распоряжении «Известий».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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