Российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили 30 июля в бойцы добровольческого батальона «Барс-13».

«Это прямое попадание посвящаем Дню Военно-морского флота РФ. С праздником вас, моряки!» — рассказали добровольцы.

Ранее в воскресенье Министерство обороны России сообщило об уничтожении боевой машины пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Машина была уничтожена одним залпом. Также Минобороны сообщило, что расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа с одного выстрела разгромил движущийся танк ВСУ на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.