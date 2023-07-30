Реклама
Прямой эфир
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Мир
Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны
Армия
Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России
Мир
Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
Спорт
Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом
Мир
Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку
Сюжет:

Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили 30 июля в бойцы добровольческого батальона «Барс-13».

«Это прямое попадание посвящаем Дню Военно-морского флота РФ. С праздником вас, моряки!» — рассказали добровольцы.

Ранее в воскресенье Министерство обороны России сообщило об уничтожении боевой машины пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Машина была уничтожена одним залпом. Также Минобороны сообщило, что расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа с одного выстрела разгромил движущийся танк ВСУ на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023