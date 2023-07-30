Военные ЮВО из гаубицы «Гиацинт-Б» с одного выстрела поразили танк ВСУ на ходу

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа (ЮВО) с одного выстрела разгромил движущийся танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Минобороны РФ 30 июля показало видео выстрела артиллеристов ВС РФ.

На одном из участков фронта на авдеевском направлении артиллерийскими корректировщиками ЮВО было обнаружено движение танков вдоль лесополосы. Координаты цели незамедлительно передали расчетам 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» для огневого удара.

В ходе выполнения внезапной боевой задачи военнослужащие осуществили наведение орудия и беглым огнем нанесли удары по двигавшемуся танку ВСУ, который был поражен прямым попаданием.

«Командир меня обучил считать, принимать корректуры и устанавливать всё на «Гиацинте». Первый выстрел — пристрелка по цели, потом пошли беглые. Как пошли беглые у нас, я корректуру ввел, всё выставил — и первый же снаряд попал в танк. Прямое попадание было. Это прям мастерство, мы оттачиваем это. Танк потом залетел в лесополосу и больше оттуда не выезжал», — рассказал наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным Чех.

По его словам, среди целей, по которым работали орудием, были живая сила, окопы, боевые машины пехоты, минометные батареи.

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ЮВО с высокой точностью уничтожают как одиночные, так и групповые цели практически с первого раза, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника на удалении до 30 км, что лишает ему снова пытаться наступать и не дает закрепиться на передних рубежах, добавили в Минобороны.

14 июля военное ведомство показывало, как артиллеристы-десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» препятствуют попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия и гаубицы «Гиацинт-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.