Реклама
Прямой эфир
Экономика
Рынок прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 8%
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Армия
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после провалов на запорожском направлении
Мир
Конгресс США отклонил поправки о сокращении военной помощи Украине
Армия
Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»
Мир
В Японии в ходе испытаний ракеты «Эпсилон-S» произошел взрыв
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Общество
Столичные аэропорты начали тестировать дроны для отпугивания птиц
Мир
В Пентагоне заявили о необходимости США быть готовыми к конфронтации с КНР
Общество
Вильфанд рассказал о трех погодных мировых рекордах в июне 2023 года
Сюжет:

МО показало разгром «Гиацинтом-Б» огневых позиций ВСУ в районе Антоновского моста

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы-десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» препятствуют попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра. Минобороны 14 июля показало работу расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям националистов.


Десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков, которые пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия.

После воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по выявленным позициям противника. Корректировку огня проводят с помощью камеры беспилотного летательного аппарата, которая фиксирует попадания, пояснили в Минобороны.

Вернувшийся несколькими днями ранее с места боев на левом берегу Днепра сапер с позывным Рязань рассказал, что враг всеми силами пытается пробиться, малыми группами пробирается, чтобы закрепиться, но российские военные не позволяют этого сделать.

«Я там был как сапер, чтобы убрать преграды, которые могли быть установлены на пути наших групп. Как я понимаю, у них там мало украинцев, есть наемники, которые так же вступают в бой с нами, пытаются что-то сделать, пробиться на наши территории. Но как заходят, так же и уходят. Наша артиллерия очень хорошо работает — наступления врага отражаем хорошо», — добавил Рязань.

Днепровские мороки: где ВФУ предпримут новые попытки наступления
В Минобороны РФ констатировали временное затишье на линии боевого соприкосновения

13 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением. Он уточнил, что переброска небольших групп в район Антоновского моста бесполезна, так как большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

1 июля Сальдо заявлял, что российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом. Территория на левом берегу у переправы окончательно зачищена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023