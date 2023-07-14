МО показало разгром «Гиацинтом-Б» огневых позиций ВСУ в районе Антоновского моста

Артиллеристы-десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» препятствуют попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра. Минобороны 14 июля показало работу расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям националистов.



Десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков, которые пытаются закрепиться в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия.

После воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по выявленным позициям противника. Корректировку огня проводят с помощью камеры беспилотного летательного аппарата, которая фиксирует попадания, пояснили в Минобороны.

Вернувшийся несколькими днями ранее с места боев на левом берегу Днепра сапер с позывным Рязань рассказал, что враг всеми силами пытается пробиться, малыми группами пробирается, чтобы закрепиться, но российские военные не позволяют этого сделать.

«Я там был как сапер, чтобы убрать преграды, которые могли быть установлены на пути наших групп. Как я понимаю, у них там мало украинцев, есть наемники, которые так же вступают в бой с нами, пытаются что-то сделать, пробиться на наши территории. Но как заходят, так же и уходят. Наша артиллерия очень хорошо работает — наступления врага отражаем хорошо», — добавил Рязань.

13 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением. Он уточнил, что переброска небольших групп в район Антоновского моста бесполезна, так как большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

1 июля Сальдо заявлял, что российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом. Территория на левом берегу у переправы окончательно зачищена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.