Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ

Российские силы уничтожили группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшиеся под Антоновским мостом в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо 1 июля.

По его словам, территория на левом берегу у переправы теперь окончательно зачищена.

«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты. <…> Противник оказался ошеломлен и разгромлен», — написал он в своем Telegram-канале.

В операции участвовали группировка войск «Днепр», отряд «ШТОРМ», 61-я бригада морской пехоты, 126-я бригада береговой обороны, 127-я бригада резерва и 205-я мотострелковая бригада.

29 июня ВС РФ потопили шесть лодок с украинскими боевиками, пытавшимися переправиться через Днепр. Также была уничтожена уже загруженная лодка, на которой боевики намеревались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег.

В тот же день военный эксперт Алексей Леонков отметил, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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