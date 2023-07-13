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Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozuliaukrinform
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Попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста, но сказать, что он там закрепился, нельзя, так как большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — приводит 13 июля слова Сальдо «РИА Новости».

Врио губернатора региона отметил, что украинскому командованию человеческого ресурса «не жалко», так как взамен погибших, оно присылает новых боевиков.

«Такой вот конвейер смерти. И всё для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу», — сказал он.

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1 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России на херсонском направлении ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

В этот же день Владимир Сальдо заявил, что российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом, территория на левом берегу у переправы окончательно зачищена.

29 июня ВС РФ потопили шесть лодок с украинскими боевиками, пытавшимися переправиться через Днепр. Также была уничтожена уже загруженная лодка, на которой боевики намеревались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег. В тот же день военный эксперт Алексей Леонков сказал, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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