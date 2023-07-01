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Диверсионную группу ВСУ уничтожили при попытке высадки на остров Антоновский

МО РФ: диверсионную группу ВСУ уничтожили при попытке высадки на остров Антоновский
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России на херсонском направлении ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский. Об этом 1 июля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также там в течение суток было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

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Ранее, 30 июня, Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ на запорожском направлении пресекли попытку противника провести разведку боем силами мотопехотного взвода. Кроме этого, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Работино Запорожской области.

26 июня сообщалось, что трех украинских диверсантов ликвидировали при неудачной попытке вылазки в Белгородскую область.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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