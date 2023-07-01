Диверсионную группу ВСУ уничтожили при попытке высадки на остров Антоновский

Вооруженные силы (ВС) России на херсонском направлении ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский. Об этом 1 июля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также там в течение суток было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Ранее, 30 июня, Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ на запорожском направлении пресекли попытку противника провести разведку боем силами мотопехотного взвода. Кроме этого, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Работино Запорожской области.



26 июня сообщалось, что трех украинских диверсантов ликвидировали при неудачной попытке вылазки в Белгородскую область.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.