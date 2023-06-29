ВС РФ потопили шесть лодок ВСУ при попытке переправиться через Днепр

Вооруженные силы России потопили шесть лодок с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переправиться через Днепр. Об этом 29 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу», — заявил Сальдо.

По его словам, минувшей ночью российские военные также уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег.

На правом берегу Днепра российские военные ликвидировали отряд противника, готовившийся к переправе. Также были уничтожены три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега. Кроме того, военные уничтожили два беспилотника «Фурия», которые корректировали огонь.

Ранее в этот день начальник штаба полка с позывным Белый рассказал, что российские военные выдавливают остатки украинского десанта из-под Антоновского моста. По его словам, после разрушения Каховской ГЭС небольшие группы смогли занять позиции под мостом и в размытых зданиях. При этом начальник штаба подчеркнул, что полноценной высадки десанта никогда не было — украинские военные смогли только проникнуть на остров, находящийся под мостом.

В конце апреля Сальдо заявил о невозможности для украинских войск перебросить технику на левый берег Днепра, поскольку Антоновский мост частично разрушен. По его словам, реализовать понтонную переправу не выйдет, так как российские силы потопят ее за несколько минут.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.