Министерство обороны России опубликовало в воскресенье, 30 июля, кадры уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.

Как следует из видео, бронетехника стояла на открытой местности. Российскими военными были установлены ее координаты. После чего одним залпом машина была уничтожена.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа с одного выстрела разгромил движущийся танк ВСУ на авдеевском направлении.

В середине июля военное ведомство рассказало, что артиллеристы-десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» препятствуют попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия и гаубицы «Гиацинт-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.