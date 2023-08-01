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Военкор «Известий» увидел работу российской ПВО под Артемовском

Российская система ПВО отразила атаки ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия эффективно отражает атаки украинских боевиков в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название — Бахмут), сообщает 31 июля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Система работает как днем, так и ночью. Дальность действия — до 5 км.

Украинские боевики в районе Клещеевки наносят удары кассетными боеприпасами по позиции российских бойцов. Однако военные из отряда «Барс-13» отбивают атаки.

«Было отбито ночью две атаки пехоты. Плюс артподготовка была очень жесткая», — сказал боец с позывным Золотой.

Он добавил, что противник атакует малыми группами — 5–6 человек.

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Ранее в этот день сообщалось, что «Известия» побывали на позициях мотострелков Вооруженных сил (ВС) РФ южнее Артемовска. 132-я мотострелковая бригада 1-го Донецкого армейского корпуса противостоит украинским боевикам на участке от Артемовска до Горловки. Клещеевку штурмуют крупные массы пехоты, а вот против российских частей на новгородско-дзержинском направлении, где оборону держит 132-я мотострелковая бригада, действуют небольшие штурмовые подразделения.

30 июля бойцы добровольческого батальона «Барс-13» сообщили, что российская артиллерия и взвод беспилотников уничтожили боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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